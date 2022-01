Stiri pe aceeasi tema

- Incepe școala pentru elevii din preuniversitar, insa mai puțin pentru preșcolari și cei din clasele I-IV. Aceștia din urma vor reveni in banci din 10 ianuarie. Cine revine pe 3 ianuarie la școala Elevii de gimnaziu, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a incep școala pe 3 ianuarie, dupa cea mai…

- Elevii de gimnaziu si liceu, precum si cei din invatamantul profesional si postliceal se intorc luni, 3 ianuarie, la cursuri, dupa vacanta de iarna.Grupele si clasele din invatamantul prescolar si primar vor avea vacanta pana pe 9 ianuarie 2022, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Semestrul…

- Deși aflat in Opoziție, consilierul liberal Ilie Birzu a reușit sa obțina aprobarea unei hotarari prin care Consiliul județean sa premieze elevii care au aobtinut medii de 10 la Bacalaureat și Evaluarea Naționala cu cate 200 de euro. Propunerea a fost facuta inca din luna octombrie, motivandu-se condițiile…

- Sportivi bacauani care, in complicata perioada a pendemiei, au obținut premii importante, la diferite dicipline sportive, in cadrul competițiilor interne și internaționale, au fost recompensați de Consiliul Județean, in ultima ședința din acest an. Astfel, voleibaliști, atleți, karateka, halterofili,…

- Ministerul Educației a reușit sa inchida marea majoritate a școlilor din județ dupa ce a venit cu ideea de a se pastra deschise doar școlile in care s-au vaccinat cel puțin 60 la suta din personal. Chiar daca s-a razgandit dupa ce a vazut cate școli au fost inchise și a propus sa se deschida […] Articolul…

- Dupa vacanța, elevii se intorc in salile de clasa, iar emisiunea „Telescoala” revine, de luni, 8 noiembrie, in grila de programe a TVR 2. Elevii care se pregatesc sa sustina examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat vor beneficia de lectiile sustinute de cei mai buni profesori la TVR 2 și de sala…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca, incepand de luni, elevii vor intra in vacanta pentru o perioada de doua saptamani. „Este evident ca scolile sunt puternic afectate si prin elevii care sunt infectati (cu SARS-CoV-2), dar si prin personalul, profesorii, invatatorii care se imbolnavesc.…

- Duminica de poveste in Parcul Cancicov acolo unde un numar impresionat de copii, insoțiți de invațatori, profesori și parinți au participat la cea de-a II-a ediție a proiectului „PROVOCARTE”. Elevii din 10 școli, coordonați de invațatori și profesori au expus un kilometru de fișe de lectura, un record…