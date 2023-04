Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si prescolarii au revenit de astazi, 19 aprilie, la cursuri, dupa vacanta de Paste.Urmatoarea vacanta, cea de de vara, este prevazuta de sambata, 17 iunie, pana duminica, 3 septembrie.Despre Programele Scoala altfel si Saptamana verdeProgramele Scoala altfel si Saptamana verde se vor desfasura…

- Elevii și cadrele didactice reiau cursurile miercuri, 19 aprilie, dupa vacanța de Paști. Este care se incheie in 16 iunie. Pana la vacanța de vara, elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor susține evaluarea naționala. Primii sunt elevii de clasa a II-a, care in perioada 9-12 mai au probele scrise…

- Elevii claselor primare, gimnaziale și liceale pleaca astazi in vacanța de Paști, care va dura zece zile. Elevii vor reveni la ore marți, 25 aprilie. Dupa vacanța de Paști, elevii se vor intoarce in salile de clasa și se vor pregati de finalizarea anului de studii. Elevii claselor a IV-a vor susține…

- Elevii vor avea vacanța de Paști in 2024! Presiunea publica și lobby-ul politic au dat roade. Liga Studenților Iași a pus punctul pe i: actuala conducere a Ministerului Educației are o agenda progresista de tip woke și anti-creștina, susținuta de o suita de organizații de stanga. ,,Rușine tuturor celor…

- Elevii claselor primare, gimnaziale și liceale pleaca astazi in vacanța de primavara, care va dura cinci zile. Elevii vor reveni la ore luni, 13 martie, transmite moldpres. Pina la sfirșitul anului de studii, elevii vor mai avea inca o vacanța - cea de Paști. Potrivit Planului – cadru pentru invațamintul…

- Vacanța de schi este programata in perioada 20-24 februarie pentru elevii din județul Neamț. Decizia a fost luata de Inspectoratul Școlar Neamț inca din toamna, dupa consultarea parinților (detalii aici ). Coincidența sau nu, sunt 31 de județe plus Bucureștiul care au optat pentru vacanța in ultima…

- Vacanța din luna februarie a elevilor din Cluj - Fiecare județ decide perioada in care elevii vor avea vacanța din Modulul 3. Cursurile au reinceput din 9 ianuarie 2023 și se vor incheia in vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, decizia fiind…

- Copiii de gradinița și elevii au revenit azi la cursuri dupa zilele libere de Mica Unire. Aceștia au avut doua zile libere, pe 23 și 24 ianuarie, luni și marți, dupa ce Guvernul a decis la finalul anului trecut sa lege ziua de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor, care pica intr-o zi de marți (n.…