„Vacanța rece”, noua modă în turism. Destinația de vis care este din ce în ce mai populară Verile devin tot mai calduroase in Europa, iar multe persoane aleg destinații de vacanța mai racoroase, cum ar fi orașele din Norvegia, unde temperaturile depașesc cu greu 20 de grade Celsius. Așa a aparut o noua tendința in turism numita „cool-cation” sau „vacanța rece”. Cu oportunitați nesfarșite de explorare in aer liber și temperaturi medii de vara cuprinse intre 12 și 23 de grade Celsius, Norvegia este o alternativa revigoranta la locurile fierbinți ale Europei. Turist italian: „In zona mea din Italia, vara este foarte calduroasa. E canicula și umezeala, așa ca imi place sa am parte de vreme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța cel mai aglomerat weekend de la debutul sezonului, pe litoral. Este și sarbatoarea Rusaliilor, iar mulți au liber luni de la serviciu. 80.000 de turiști sunt așteptați la mare, majoritatea optand pentru Mamaia și Eforie Nord, anunța ProTV. In așteptarea weekendului de Rusalii, unii turiști…

- De ce ar trebui sa nu luați scoicile de pe plaja ? Cochiliile sunt o componenta surprinzator de importanta in ecosistemele de coasta. Pe langa stabilizarea plajei și oferirea de materiale de construcție pentru cuiburile pasarilor, ele ofera un habitat sau o suprafața de atașare pentru diverse organisme…

- De ce ar trebui sa nu luați scoicile de pe plaja ? Cochiliile sunt o componenta surprinzator de importanta in ecosistemele de coasta. Pe langa stabilizarea plajei și oferirea de materiale de construcție pentru cuiburile pasarilor, ele ofera un habitat sau o suprafața de atașare pentru diverse organisme…

- Procesul-verbal de la reuniunea de politica monetara din 30 aprilie-1 mai a Comitetului Federal pentru Piata Deschisa, publicat miercuri, a indicat ingrijorarea factorilor de decizie cu privire la momentul in care ar trebui sa reduca dobanzile. Intalnirea a urmat unei serii de date care au aratat ca…

- PSG – Borussia Dortmund 0-1 a fost in format live text, de la ora 22:00. Echipa germana a obtinut calificarea in finala Ligii Campionilor, dupa ce a trecut cu 2-0 la general de PSG. PSG a avut nu mai putin de 4 bare in retur, una fiind si a lui Kylian Mbappe. Singurul gol al […] The post PSG – Borussia…

- Oamenii care locuiesc in apropierea parcurilor și zonelor verzi au un risc mai mic de a dezvolta depresie și anxietate. Este concluzia la care a ajuns recent un grup de cercetatori chinezi, care au studiat potențiala legatura intre expunerea pe termen lung la spații verzi in proximitatea locuinței și…

- Un grup de oameni de știința a reconstituit chipul unei femei neanderthaliene care a trait acum 75.000 de ani, relateaza BBC, care apreciaza ca este vorba de o realizare „remarcabila”.Reconstrucția a inceput de la ramașițele sfaramate ale craniului femeii, ale carui oase erau atat de moi in momentul…

- QPR – Leeds, scor 4-0, a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. O noua partida de cosmar pentru jucatorii lui Daniel Farke, care au facut un nou pas gresit in lupta pentru promovare. In primul meci al etapei cu numarul 45 din Championship, Leeds a suferit o adevarata umilinta pe terenul…