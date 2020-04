Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS ROPMANIA. Alin Burcea spune ca nimic din ceea ce se intampla nu este din vina agentiilor de turism, deoarece agentia de turism nu pastreaza banii achitati de turisti, ci ii achita la ransul sau prestatorilor. "Agentia de turism, prin definitia activitatii, nu tine banii, ci ii…

- Voucherele de vacanța din 2019 pot fi folosite, chiar daca in Romania este stare de urgența. Pentru ca nu se știe cat va dura aceasta situație, autoritațile au decis extinderea valabilitații lor.

- Valabilitatea voucherelor de vacanta care expira in luna mai ar putea fi prelungita prin intermediul unui proiect de Ordonanta de Urgenta, a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu."Lucram la un proiect de Ordonanta de Urgenta in asa fel incat sa prelungim…

- Guvernul cauta solutii pentru sprijinirea turismului intern! Ar putea fi introduse scutiri de taxe pe salarii. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generala Turism a inființat o celula de criza care gestioneaza și propune soluții pentru sprijinirea operatorilor economici…

- "Voucherele de vacanta trebuie sa se acorde obligatoriu, au fost principalul motor de dezvoltare a turismului din Romania atat in 2018, cat si in 2019. O spune mediul de afaceri din turism, pentru ca ei au facut si un studiu in acest sens, iar concluziile au aratat clar ca programul voucherelor de…

- Voucherele de vacanta au insemnat, anul trecut, doar 20% din cifra de afaceri a antreprenorilor din turism si nu au avut un impact semnificativ asupra preturilor, astfel ca trebuie demontat mitul ca aceste tichete au tinut turismul romanesc, a declarat, luni, presedintele Consiliului National pentru…

