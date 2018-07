Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți șoferi sesizeaza Poliția de prezența in trafic a vehiculelor electrice (trotinete), ai caror conducatori pun in pericol siguranța rutiera pe drumurile publice, anunta IPJ Mehedinti. In acest weekend, polițiștii Biroului de Ordine Publica impreuna cu Biroul Rutier din cadrul Poliției…

- In contextul fenomenelor meteo preconizate, la nivelul județului Mehedinți, pe timpul avertizarii meteorologice Cod Portocaliu, aproximativ 350 polițiști vor acționa in aceasta perioada cu 193 de autospeciale pentru a raspunde prompt la solicitarile cetațenilor. Pentru o calatorie in siguranta, in…

- Procentul de promovare la examenul de Bacalaureat sesiunea iunie 2018 in judetul Mehedinti este de 60,48 la suta. Doi elevi din judetul Mehedinti au reusit performanta sa obtina media 10 la examenul de Bacalaureat. Ambii sunt elevi ai Colegiului National Gheorghe Titeica din Drobeta Turnu Severin. Este…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Mehedinti informeaza ca incepand cu data de 21 iunie a.c. elibereaza adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plata, respectiv pentru cei care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la insitutiile…

- Plutonierul major Albert Cristian Mufturel a reprezentat cu succes ISU „Drobeta” al judetului Mehedinti la Concursul Național “Cel Mai Puternic Pompier”, desfasurat, in perioada 07-08 iunie 2018, in municipiul Alba Iulia. Pompierul isi desfasoara activitatea in cadrul Detasamentului Drobeta Turnu Severin,…

- Un eveniment extrem de emoționant a fost gazduit joi dupa-amiaza de Palatul Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta-Turnu Severin. Foștii membrii ai celebrului Ansamblu folcloric „Izvorașul”, un brand al județului Mehedinți, s-au reunit pentru a sarbatori impreuna 50 de ani de la inființarea ansamblului.…

- Nici nu a expirat bine perioada de garanție și strazile din municipiul Drobeta Turnu Severin pun deja oamenilor probleme serioase, atrag atentia reprezentantii USR Mehedinti. “Adopta o groapa in Drobeta Turnu Severin”, este titlul campaniei lansate de USR Mehedinti, prin care intentioneaza “sa sensibilize…

- Intr-o campanie de improspatare a activului de conducere, ieri, 17 aprilie, in cadrul ședinței Colegiului Județean al PMP Mehedinți, a fost numit in funcția de președinte interimar al organizației de tineret domnul Ion George Alexandru. Deși este extrem de tanar (nascut la 12.01.1991, in București),…