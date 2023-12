Vacanţă pentru juniorii handbalişti de la CSM Toate echipele de handbal juniori ale CSM Ploiesti au incheiat meciurile oficiale din acest an, bilanțul lor la final de 2023 și situația reluarii intrecerilor, in noul an, fiind urmatoarea: – Juniorii 1 ocupa locul al 2-lea in clasamentul Seriei C dupa 7 etape si vor reveni pe parchet pe 28 ianuarie 2024, atunci cand vor juca pe terenul celor de la CSM Focsani 2007; – Junioarele 1 au incheiat anul pe prima pozitie a clasamentului Seriei C, cu 4 victorii in 4 partide si au programat urmatorul meci pe 27 ianuarie 2024, in deplasare, cu CSS Ploiesti; – Juniorii 2 ocupa locul al 2-lea in clasamentul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

