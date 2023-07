Stiri pe aceeasi tema

- Un turist din Barlad a regretat, probabil, ca a ales sa se simta bine intr-un restaurant de pe litoralul romanesc. El, impreuna cu alte doua familii, au petrecut o seara de vara intr-un local de bun-simt. Daca la prețul la cazare nu au avut de ce sa se planga, pranzul i-a costat mai mult ca […] The…

- Cei care și-au achiziționat vacanțele de vara de anul trecut au beneficiat de prețuri bune, dar ofertele last minute sunt din ce in ce mai scumpe. Vremea este buna, temperatura apei este mai mare, fapt pentru care mulți turiști au ales sa mearga la mare fie in Romania, fie in Bulgaria. Prețurile pentru…

- Regele Charles al III-lea viziteaza Romania in perioada 2 - 6 iunie, monarhul marturisind ca in țara noastra „s-a simțit intotdeauna acasa”. Se pare ca acesta iși petrece cea mai mare parte a vizitei private in Valea Zalanului, acolo unde deține o Casa de Oaspeți.

- 65% dintre participantii la un sondaj au in plan o vacanta in Romania in perioada 1 iunie si a Rusaliilor, cu toate ca se anunta o crestere a tarifelor la cazare cu 16% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.

- Vești bune pentru clujenii care doresc sa ajunga anul acesta pe litoralul romanesc. Hotelierii din stațiunile romanețti anunța reduceri de pana la 70% pe litoral. Pachetele vor fi disponibile incepand cu data de 22 de mai pana pe 18 iunie.Cat costa cazarea?In stațiunea Mamaia, turiștii pot gasi opțiuni…

- Vești foarte bune pentru romani! Programul "Litoralul pentru Toti", ediția numarul 42, anunța reduceri de 70% pe litoral. Acestea sunt disponibile incepand cu data de 22 de mai pana pe 18 iunie.

- In ciuda scumpirilor și a ofertelor atractive de la bulgari, litoralul romanesc ramane o varianta pentru mulți dintre romanii care iși planifica deja concediile. Prețurile variaza de la o stațiune la alta, dar per total sunt mai ridicate comparativ cu anul trecut, pe fondul valului de scumpiri generale…

- S-a dat startul primei ediții a programului Litoralul pentru toți din acest an. Tarife sunt cu peste 50% mai mici fața de cele din varf de sezon, iar turiștii pot plati și cu tichete de vacanța.