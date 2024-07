Stiri pe aceeasi tema

- Deputați au fost chemați, luni, din vacanța, pentru o sesiune extraordinara in care sa fie modificata legea vanatorii, dupa tragedia din munții Bucegi, in care o tanara a fost ucisa de un urs, pe...

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care le interzice membrilor parlamentului sa paraseasca țara fara permisiune – scopul deciziei este reducerea disidenței in randul elitei țarii cu privire la invazia in Ucraina, transmite Europa Libera. Legea nu prevede cine anume ar trebui sa aprobe…

- Mama Dianei, fata mancata de urs in timp ce se afla in drumeție in Bucegi, spune ca a presimțit intreaga tragedie. Tanara mai fusese fugarita de urși și in trecut. Maria Diana, tanara de 19 ani care a murit ucisa in Jepii Mici, a discutat cu mama sa inainte de tragedie. Femeia a sunat-o și […] The post…

- O fata de 19 ani a fost ucisa, marti, de un urs in timp ce se afla pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi. Animalul salbatic a fost impușcat de un vanator dupa ce i-a atacat și pe salvamontiști. Acest caz șocant nu este primul de acest fel. In ultimele doua decenii, au mai murit […] The post Cați…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca dorește convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru a modifica legislația, dupa ce o turista in varsta de 19 ani a fost ucisa de un urs pe traseul Jepii Mici din masivul Bucegi. Premierul a spus ca legislația nu se va modifica astfel incat…

- Diana Maria, in varsta de 19 ani, este fata ucisa de urs la Bușteni. Tanara ieșeanca era indragostita de natura, iar din nefericire asta i-a adus sfarșitul. Diana si-a gasit sfarsitul pe traseul montan Jepii Mici din Bucegi. Tanara de 19 ani, mare iubitoare a muntelui, a fost atacata de urs sub privirile…

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si braconaj cinegetic dupa impuscarea ursului care a ucis o tanara de 19 ani, aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi. „Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs…

- O tanara atacata de un urs, marți, pe un traseu montan din apropierea statiunii Busteni din judetul Prahova a fost gasita moarta. Animalul salbatic a fost impușcat. Tragedia, petrecuta in zona turistica Jepii Mici, a avut loc sub privirile ingrozite ale iubitului fetei. Acesta a marturisit ca fiara…