- Nasterea Domnului (intruparea Fiului lui Dumnezeu), sarbatorita in Biserica Ortodoxa la 25 decembrie (dupa calendarul gregorian) sau la 7 ianuarie (dupa calendarul iulian), face parte din cele 12 sarbatori domnesti (sau praznice imparatesti) ale Bisericii Ortodoxe, a treia mare sarbatoare dupa cea de…

- Vacanța de iarna este mult așteptata de elevi pentru ca presupune o perioada de distracție și relaxare, in care copiii pot merge la colindat și urat, pe la rude, vecini sau chiar la necunoscuți. Firește, și in aceasta perioada elevii ar trebuie sa se afle mereu sub supravegherea parinților, sa cunoasca…

- Craciunul..o sarbatoare pe care o aștepta cum toții an de an, care ne aduce in sanul familiilor, momentul cand petrecem timp cu oamenii pe care nu i-am vazut un an intreg și cand ne deschidem sufletele. Acum, cand mai sunt doar cateva zile pana la marea sarbatoare, haide sa aflam cine a inventat Craciunul…

- Un tanar din Cluj a disparut ieri de la casa de vacanța a familiei, din Sigmir. A ieșit la plimbare cu cainele, dar nu s-a mai intors. A fost gasit azi, fara suflare. Robert Razvan Roba, un tanar clujean de 29 de ani, s-a retras, zilele trecute, la casa de vacanța a familiei, in Sigmir. Ieri a ieșit…

- Un barbat a deschis focul in suburbiile Romei, capitala Italiei, ucigand cel putin trei femei si ranind alte cateva persoane, unele dintre acestea fiind in stare foarte grava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Starile de spirit din capitalele europene inainte de invazia rusa din 24 februarie erau diferite, iar la acel moment nu exista unitate și sprijin necondiționat pentru Ucraina, care au aparut mai tarziu, a afirmat fostul premier britanic, Boris Johnson, intr-un interviu pentru CNN . Boris Johnson susține…

- Noul guvern al Italiei va extinde concesiunile de forare pentru gaze naturale in Marea Adriatica, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni, in incercarea de a dubla productia Romei la 6 miliarde de metri cubi pe an si de a reduce preturile energiei pentru firme., transmite Reuters. Fii la…

- Pachetele pentru vacantele de iarna s-au cumparat deja in numar mare, cele mai multe cereri fiind pana acum pentru Laponia, tara lui Mos Craciun, potrivit unei agentii cunoscute de turism. Romanii de toate varstele care vor sa il intalneasca anul acesta pe Mos Craciun in tara lui au cumparat deja pachetele…