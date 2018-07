Vacanta la munte: 5 locuri pe care sa le vizitezi in concediul de vara

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu instalarea temperaturilor , inevitabil suntem cu gandul din ce mai des catre destinatii exotice, plaje insorite si timp liber cu prisosinta. Si poate ca deja, foarte multe dintre noi au inceput deja numaratoarea inversa catre concediul mult. Nerabdare, dorinta de a scapa din cotidian sau pur…

- O indragita artista de muzica populara din Targu Jiu se declara indragostita de meleagurile romanești. Deși și-ar putea permite vacanțe pe taramurile exotice ale lumii, artista Niculina Stoican prefera sa iși petreaca timpul liber aici in Romania. De curand, pe pagina personala de socializare,…

- Elevii si prescolarii vor termina cursurile anului scolar vineri, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit unui ordin al ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, citat de Agerpres.ro, anul scolar 2018 2019 va incepe pe 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare…

- BERBEC Nu ar strica sa iti organizezi mai bine banii in aceasta saptamana, mai ales daca nu excelezi la acest capitol. Indiferent de cat de tentata ai fi sa achizitionezi diverse lucruri, incearca sa respecti cu sfintenie lista de cumparaturi. Si, cel mai important lucru, cauta reducerile…

- Vacanta la plaja este cea mai buna varianta de luat in calcul pentru concediul de vara. Indiferent daca mergi cu toata familia, doar cu partenerul de viata sau, de ce nu, in gasca, cu prietenii, destinatiile cu iesire la mare sau la ocean sunt pentru...

- Pentru mulți oameni, sosirea anotimpului cald este perioada potrivita pentru vacanțe și pentru a lua o bine meritata pauza de la zgomotul cotidian. Indiferent ca se intampla la mare sau la munte, pentru o familie care iși stabilește o escapada cu mașina asta inseamna deja ceva mai multa atenție.

- Cele mai mici preturi sunt in zona Covasna-Harghita, unde se poate petrece un sejur si cu 500 de lei. Cea mai cautata zona este Bran-Moieciu-Fundata, unde preturile sunt intre 800 si 1.000 de lei de cuplu.

- Tinerii cu handicap din județul Alba beneficiaza și in acest an de tabere gratuite la munte și la mare, alaturi asistentii personali. Cei interesați vor putea merge in perioada vacanței de vara la Cozia sau 2 MAI, timp de cinci zile. Pentru acest an sunt disponibile 80 de locuri. Ministerul Tineretului…