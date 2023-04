Vacanță la mare. Ce găsesc românii care se uită anul acesta la zona de nord a litoralului A trecut de mult vremea cand proprietarii de case cu camere de inchiriat vanau mușterii in garile stațiunilor de pe litoral. Prețul se facea pe loc, dupa ce gazda te masura din cap pana-n picioare. Se ajungea la negocieri pentru fiecare leu, pana cand și proprietarul, și turistul se puneau de acord. Atunci, in anii de tranziție de la comunism spre capitalism, parinții noștri nu aveau tot litoralul disponibil la un click distanța, cu poze sau prețuri. Astazi, știi exact unde mergi și cat platești, și nu doar la hoteluri. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

