- Peste 70% dintre romanii din mediul urban planuiesc sa-și petreaca Paștele acasa, cu familia sau prietenii, in timp ce doar 12% intenționeaza sa plece in vacanța in acest weekend, in țara sau in strainatate, arata un studiu realizat de compania iSense Solutions. Pentru majoritatea romanilor Paștele…

- VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

- Citeste si: Orasul din Romania care a investit 50 de milioane de euro in turism. A devenit una dintre cele mai cautate destinatii de vacanta Peste 61.000 de romani si-au petrecut vacanta in Dubai in 2017, plus 20% „Calatorul roman a devenit mai aventurier, a inceput sa caute destinatii si experiente…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat structura viitorului an școlar. Astfel, pentru elevi, anul școlar 2018-2019 incepe pe 10 septembrie și se termina pe 14 iunie 2019. Potrivit unui comunicat al MEN, vor fi 168 de zile lucratoare (34 de saptamani), iar semestrul I va fi cuprins intre…

- Valentin Popa, Ministrul Educației, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, in anul scolar 2018-2019, cursurile sa inceapa pe 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa dureze trei saptamani, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN).

- Cei mai multi dintre participantii la consultarea publica pe tema structurii anului scolar realizata de Ministerul Educatiei Nationale (MEN) au sustinut anul scolar 2018 – 2019 ar trebui sa inceapa in 17 septembrie, sa aiba 34 de saptamani si vacanta intersemestriala, in perioada 18 – 24 ianuarie. Datele…

- Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei saptamani Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar…