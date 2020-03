Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Okmagazine.ro, Mircea Radu a fost provocat sa spuna niste lucruri despre ei, pe care oamenii nu le stiu. Ei bine, unul dintre ele este ca, dupa o vizita la o manastire, a decis sa se lase de fumat. Asta s-a intamplat in urma cu 14 ani, de atunci, vedeta nu a pus tigara in…

- O influencerita americana si-a pacalit fanii de pe Instagram ca a plecat intr-o vacanta in Bali, publicand fotografii facute in Ikea. Scopul experimentului, spune tanara, a fost sa demonstreze ca nu totul este real pe retelele de socializare.

- Delia s-a intors recent pe pamant romanesc, dupa ce a petrecut mai bine de o luna in Thailanda și Singapore. Artista este o veterana a vacanțelor și bifeaza in fiecare an noi destinații exotice.

- Sore se numara printre cele mai iubite artiste. Dupa o perioada de munca asidua si multe concerte, blondina s-a hotarat sa plece intr-o binemeritata vacanta, care din nefericire, nu a mai avut loc. Care este motivul din cauza caruia Sore a fost nevoita sa ramana in tara?

- Ai o casa in constructie sau vrei sa inlocuiesti vechiul aparat care iti furniza apa calda? Ia in calcul achizitionarea unui instant GPL. Multiplele avantaje pe care le ofera fac din acesta un obiect indispensabil caminului tau. In primul rand, vei avea apa calda non-stop, reglezi temperature dorita,…

- Fundatia Transilvania Trust organizeaza doua tabere pentru restaurarea Castelului Banffy din Bontida, in vara acestui an, in cadrul unui program dedicat studentilor, muncitorilor din constructii si pasionatilor de meserii traditionale si monumente istorice.

- Jucatoarea nipona de tenis Naomi Osaka a trait o experiența pe care nu o va uita prea curand in timpul vacanței de iarna pe care a petrecut-o impreuna cu sora ei in Insulele Turks și Caicos din Oceanul Atlantic, informeaza ziare.com.Sportiva din Japonia a incercat pentru prima oara sa faca paddleboard,…

- Guvernul Orban a decis ca angajații de la stat sa beneficieze de vouchere de vacanța și in 2020. In cadrul Partidului Național Liberal avusesera loc discuții contradictorii cu privire la acordarea voucherelor de vacanța in 2020. Motivul pentru care s-a discutat despre sistarea acordarii lor era nevoia…