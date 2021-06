Stiri pe aceeasi tema

- Croația este una dintre cele mai vizitate 20 de țari din lume, tocmai de aceea turismul domina sectorul de servicii al economiei croate și produce pana la 20% din PIB-ul țarii. Deși anul trecut a fost unul dezastruos pentru turism, in 2021 croații fac...

- Marele Premiu al Turciei de Formula 1, prevazut pe 13 iunie, a fost anulat din cauza situatiei sanitare din aceasta tara si inlocuit in calendar cu o a doua cursa in Austria, pe 27 iunie, transmite AFP. Acest Mare Premiu al Stiriei va avea loc cu o saptamana inaintea Marelui Premiu al Austriei, tot…

- INNA și Minelli cuceresc inca o data publicul internațional. Piesele Flashbacks și Rampampam, lansate de curand, au succes nu numai in Romania, unde ocupa primele locuri in topurile radio și pe platformele digitale, ci și in țari precum Rusia, Polonia, Turcia, Ucraina, Armenia și Bulgaria. In Dance…

- Conferinta de pace cu privire la Afganistan propusa de Statele Unite va avea loc la Istanbul, intre 24 aprilie si 4 mai, cu participarea reprezentantilor guvernului de la Kabul si ai talibanilor, a anuntat marti diplomatia turca, transmite AFP. 'Turcia, Qatar si ONU vor organiza in comun o conferinta…

- Turcia va oferi Ucrainei orice sprijin pentru a solutiona conflictul din Donbass. Despre asta a anuntat presedintele turc, Recep Erdogan, in cadrul unei intalniri la Istanbul cu omologul sau ucrainean, Vladimir Zelenski.

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a cerut, simbata, oprirea evolutiilor ”ingrijoratoare” din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, dupa o intalnire cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski la Istanbul, adaugand ca Turcia este pregatita sa ofere orice sprijin necesar, transmite Reuters, potrivit…

- Zile de relaxare pentru Simona Halep in Turcia.Simona Halep se afla in aceste zile in Turcia, oferindu si momente de relaxare si odihna inaintea reinceperii antrenamentelor pentru intrecerile urmatoare.Campioana din Constanta a postat pe Instagram o imagine cu ea la bordul unui yacht, intr o croaziera…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a justificat miercuri decizia sa de a retrage Turcia din Conventia de la Istanbul impotriva violentei de gen prin faptul ca aceasta atenteaza contra ''credintelor si culturii'' tarii sale si a devenit un mijloc pentru ''distrugerea conceptului…