Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul italian al Sanatatii a prelungit luni pana pe 30 aprilie obligativitatea unui test de COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii in Italia, plus o carantina de cinci zile pentru oricine soseste in aceasta tara venind dinspre orice alta tara din UE, iar la finalul acestei…

- Planuiți ca in perioada urmatoare sa calatoriți in Grecia? Aceasta țara extinde restrictiile pentru zborurile internationale pana in data de 19 aprilie. Grecia va extinde restrictiile pentru zborurile interne pana pe 12 aprilie si pentru zborurile internationale pana pe 19 aprilie. Potrivit Reuters,…

- Una dintre cele mai intalnite intrebari legate de campania de vaccinare este "de ce trebuie sa purtam masca in continuare daca ne-am vaccinat?". Pana acum explicația din partea autoritaților și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prezentarea unui test RT-PCR negativ și carantina obligatorie de cinci zile, va fi impusa de Italia pentru toate persoanele care sosesc din celelalte tari ale Uniunii Europene, inclusiv pentru calatorii ce revin pe teritoriul italian, au anuntat recent surse din Ministerul Sanatatii italian. Orice calator…

- Pe fondul raspandirii noilor variante de coronavirus, Italia a emis noi recomandari pentru populatie, printre care pastrarea distantei fizice de doi metri si aplicarea carantinei si in cazul persoanelor vaccinate, daca acestea au intrat in contact cu o persoana pozitiva la SARS-CoV-2, intr-un moment…

- Doua echipe de cercetatori au testat doua dintre noile tulpini ale SARS-CoV-2 in contact cu plasma prelevata de la persoane care au primit și rapelul vaccinului Moderna sau Pfizer/BioNTech, iar rezultatele au fost incurajatoare.

- Persoanele care dovedesc ca au facut vaccinul impotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de-a doua doza, si pentru care au trecut cel putin 10 zile, nu mai sunt obligate sa stea in carantina daca vin in Romania din zone de risc.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat inițiativa guvernului elen care permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca liber și a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc in toate țarile Uniunii Europene, transmite Euractiv , conform Digi 24. „Este o cerința medicala…