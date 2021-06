Vacanță în Grecia 2021: Restricțiile anti-Covid relaxate de guvernul elen Vacanța in Grecia 2021: Restricțiile anti-Covid relaxate de guvernul elen Grecia revine ușor la normalitate, de miercuri masca de protecție nemaifiind obligatorie pe strada. Și tot miercuri, au fost publicate noi condiții de intrare in țara. In prmul rand, renunța la masca pe strada, atata timp cat nu sunt intr-un loc aglomerat. In interior, in schimb, masca ramane obligatorie. Acum... Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care isi fac vacanta in Grecia au primit noi vești bune in afara de cele de zilele trecute referitoare la intrarea in țara. Ministrul adjunct al Protectiei Civile, Nikos Hardalias, a precizat miercuri la o conferinta de presa ca mastile sanitare raman obligatorii in spatiile inchise si in exterior,…

- Purtarea maștii in aer liber nu va mai fi obligatorie in Grecia, incepand de joi, iar restricțiile de circulație pe timp de noapte vor fi și ele eliminate, de luni, in contextul unei ameliorari a situației epidemiologice, a avansului campaniei de vaccinare anti-Covid, dar și unui val de caldura care…

- Românii scapa de masca de protecție pe strada și carantina de noapte din 15 mai, a anunțat președintele României, Klaus Iohannis. Masuri din 15 mai: fara masca pe strada, circulația permisa toata noaptea - se elimina portul…

- Mario Draghi a apreciat, in urma unei reuniuni a ministrilor Tursmului din statele membre G20, marti, ca este important sa se aplice masuri clare si simple care sa le permita turistilor sa calatoreasca din nou liber dupa pandemia covid-19. , Draghi: It’s time to book your holidays to Italy. We look…

- Purtarea mastii de protectie impotriva Covid-19 nu va mai fi obligatorie in exterior, in Israel, incepand de duminica, au anuntat autoritatile israeliene, informeaza AFP, citata de Agerpres . Situatia s-a schimbat in ultimele saptamani datorita unei campanii masive de vaccinare care a permis administrarea…

- Planuiți ca in perioada urmatoare sa calatoriți in Grecia? Aceasta țara extinde restrictiile pentru zborurile internationale pana in data de 19 aprilie. Grecia va extinde restrictiile pentru zborurile interne pana pe 12 aprilie si pentru zborurile internationale pana pe 19 aprilie. Potrivit Reuters,…

- Peste 190 de politisti vor fi la datorie, zilnic, pentru ca Paștele Catolic sa fie petrecut in condiții de liniște și siguranța, iar prevederile legale pentru prevenirea raspandirii pandemiei de Covid-19 sa fie respectate.In acest sfarșit de saptamana, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis, miercuri, o serie de propuneri ale formațiunii pentru lupta impotriva coronavirusului, acesta afirmand ca renunțarea la „restricțiile fara logica” precum inchiderea magazinelor de la ora 18.00 reprezinta „condiția obligatorie” pentru ca PSD sa aiba un dialog…