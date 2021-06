Stiri pe aceeasi tema

- Situația epidemilogica, la nivel global, este dinamica și instabila. Astfel, mulți dintre cei care preferau sa-și petreaca vacanțele in alte Post-ul Vrei o vacanța in Grecia, Bulgaria sau Turcia? Iata care sunt noile reguli de calatorie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Pot intra in Grecia turiști din țarile Uniunii Europene, din Marea Britanie, Israel, Rusia sau Statele Unite. Autoritațile elene cer dovada vaccinarii, test COVID negativ sau o dovada a infectarii cu SARS-CoV2 cu cel mult 9 luni inainte de a…

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Pot intra in Grecia turiști din țarile Uniunii Europene, inclusiv romani, din Marea Britanie, Israel, Rusia sau Statele Unite. Autoritațile elene cer dovada vaccinarii, test Covid negativ sau o dovada a infectarii cu SARS-CoV2 cu cel mult 9 luni…

- Care sunt condițiile prin care romanii vor putea merge in vacanța in Grecia, incepand cu 16 aprilie. Cum se poate evita carantina la intoarcerea in țara Granițele pentru turiștii romani care intenționeaza sa calatoreasca in Grecia, vor fi pregatite incepand cu data de 16 aprilie. Cei care doresc sa…

- Incepand cu 16 aprilie. Grecia redeschide granițele pentru turiștii romani. Pentru a putea intra in țara, aceștia trebuie sa prezinte fie dovada vaccinarii, fie un test PCR negativ ori un test de anticorpi care sa ateste faptul ca au trecut deja prin boala.

- Grecia, țara a carei economie depinde in mare masura de turism, vrea sa-și deschida granițele pentru vizitatorii straini care au fost vaccinați impotriva COVID-19 sau care au test negativ, relateaza BBC.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile elene au emis o avertizare de fenomene meteo intense, care vor afecta in principal insulele Ciclade, Dodecanese, Creta si, partial, regiunile sudice ale Greciei continentale,…

- Romanii vor putea merge in vacanta in Grecia inca de la inceputul lunii viitoare – a anuntat ieri, la Bucuresti, ministrul grec al turismului, Haris Theoharis. Potrivit demnitarului, pentru a intra in tara sa, turistii trebuie sa indeplineasca una dintre cele trei conditii, fie sa prezinte un test negativ,…