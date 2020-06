Vacanţă în curtea ta Vara, curtea ta poate fi o splendoare. Verdeata din abundenta, flori viu colorate, arbori care sa impodobeasca peisajul. Toate acestea pot crea o oaza de liniste. Mai lipseste un decor amenajat pentru petrecerile din serile de vara. Indiferent de marimea gradinii, un foisor reprezinta intotdeauna solutia perfecta pentru relaxarea in timpul verii. Acesta este ideal pentru intreaga familie. Foisorul, locul preferat al intalnirilor cu prietenii Folosit din primavara pana toamna tarziu, foisorul se transforma in locul preferat al intalnirilor cu prietenii. Racoros, spatios, intim, izolat de razele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

