Vacanta in care poti merge si vedea 16 rasarituri intr-o zi. Costa, dar merita! In patru ani va fi disponibila pe piata o oferta de vacanta de 12 zile, in hotelul numit Aurora Station. Punctul forte al vacantei petrecute aici e faptul ca, in decurs de 24 de ore, poti vedea nu mai putin de 16 rasarituri.



Asta pentru ca Aurora Station, un proiect care va fi gata in 2020, e un hotel plutitor de lux, in fapt o statie spatiala modulara aflata la circa 300 de kilometri deasupra Pamantului, loc de unde planeta noastra se vede in toata splendoarea sa.



Aurora Station, care va putea gazdui in schimbul sumei de 9,5 milioane de dolari de persoana sase musafiri, va

Sursa articol si foto: business24.ro

