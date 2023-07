Stiri pe aceeasi tema

- Flick și Denisa Filcea au avut parte de momente unice in Statele Unite ale Americii, iar soția lui Flick a implinit 30 de ani intr-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din lume. Insa, acest lucru nu i-a ferit pe cei doi de probleme și situații care i-au dezamagit profund. Iata ce li s-a intamplat,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat joi seara, in discursul catre compatrioti, ca sase tari s-au alaturat deja acordului-cadru propus de G7 – grupul tarilor democratice cu cele mai puternice economii – anuntat la summitul NATO de la Vilnius prin care Kievului i se furnizeaza garantii…

- A doua editie a evenimentului „Romanian Weekend at The Wharf”, cel mai mare proiect de diplomatie culturala al Romaniei in Statele Unite, are loc in perioada 7-9 iulie, la Washington.Conceput ca un festival caleidoscopic, proiectul face parte dintr-un program de anvergura al Ambasadei Romaniei, care…

- In perioada 7-9 iulie, in SUA, traditii si obiceiuri, demonstratii mestesugaresti, portul popular, folclorul autentic, vor fi prezentate publicului din Washington D.C. Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii in parteneriat cu Institutul Cultural Roman din New York au lansat in 2022 cel mai mare…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii in parteneriat cu Institutul Cultural Roman din New York au lansat in 2022 cel mai mare eveniment cultural cu specific romanesc din SUA, la Washington D.C. Prima ediție a evenimentului a fost un real succes. Atat americanii, turiștii, cat și romanii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii (Marile Lacuri, New York, Washington DC, Baltimore, North Carolina, South Carolina) ca autoritațile locale au emis un cod roșu, pana…

- Andreea Balan și George Burcea sunt din nou in scandal, iar subiectul principal sunt cele doua fetițe. Actorul a intentat o ordonanța președințiala și in nici 30 de zile a obținut caștig de cauza, potrivit cancan.ro.George Burcea a plecat in America in urma cu cateva luni și a vrut sa pastreze tot timpul…

- Statele Unite ale Americii te poarta cu gandul la o mulțime de obiective turistice, cum ar fi Statuia Libertații din New York sau Marele Canion din Arizona. Poate ca America este țara tuturor posibilitaților, insa este și locul unde poți descoperi o gastronomie uimitoare!