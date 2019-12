Vacanță în adevăratul sens al cuvântului pentru bugetari. Ar putea reveni la muncă pe 6 ianuarie Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 ar putea fi declarate zile libere, pentru angajatii din institutiile si autoritatile publice, acestea urmand a fi recuperate pana la 31 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de Hotarare. „Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de munca stabilite ca zile libere, institutiile publice si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la data de 31 ianuarie 2020, potrivit planificarilor stabilite”, se arata… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 ar putea fi declarate zile libere, pentru angajatii din institutiile si autoritatile publice, acestea urmand a fi recuperate pana la 31 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de Hotarare. „Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice,…

- Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 ar putea fi declarate zile libere, pentru angajatii din institutiile si autoritatile publice, acestea urmand a fi recuperate pana la 31 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de Hotarare. „Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de…

- In acest an, Moș Craciun este mai puțin darnic in ceea ce privește locurile de munca oferite in administrația publica și in instituțiile publice din Teleorman. La aceasta data, la dispoziția celor aflați in cautarea unui loc de munca in administrația publica sau in instituțiile publice teleormanene…

- Piata de energie nu a fost niciodata liberalizata in adevaratul sens al cuvantului si, pentru asta, este nevoie de mai multe masuri, printre care si stabilirea unei scheme de ajutor a consumatorilor vulnerabili, a declarat, luni, Silvia Vlasceanu, director executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor…

- Salariile si pensiile vor fi achitate la termen, insa nu vor fi platite in continuare salarii celor 39; 39;care au intrat pe usa din dos in institutiile publice 39; 39;, 39; 39;pe baza de pile sau de carnet de partid 39; 39;, a declarat vineri, la Brasov, premierul Ludovic Orban, scrie agerpres.ro.In…

- Institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii pot solicita persoanelor fizice apte de munca sa presteze servicii in interes public in caz de stare de asediu sau de urgenta. Romanii apți de munca pot fi chemați, incepand cu data de 10 octombrie, sa presteze munci in interesul…

- Este veste importanta pentru bugetari. Anul 2020 va fi unul plin de zile libere pentru angajații de la stat. Mai mult, pe lista zilelor libere prevazute prin lege s-ar putea adauga și data de 1 martie, care ar putea deveni sarbatoare naționala, conform unui proiect depus la Senat."Zilele libere…

- Instituțiile publice vor fi obligate sa colecteze selectiv deșeurile, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala. Actul normativ prevede amenzi de pana la 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind sortarea deseurilor. Proiectul…