Ministerul Educației a decis scurtarea vacanței de iarna cu o saptamana a elevilor de gimnaziu și liceu, din cauza vacanței forțate de doua saptamani de la sfarșitul lunii octombrie. Astfel, in loc de 10 ianuarie, aceștia se vor intoarce in banci pe 3 ianuarie. Acest lucru ii nemulțumește insa pe parinți, care cer prelungirea vacanței