- Primarul general Ion Ceban cere guvernarii sa vina cu informații despre ce masuri vor lua in cazul scumpirii gazului pentru cetațeni. Edilul spune ca la moment doar orașul Chișinau poate sa compenseze 40% din factura. “Referitor la Gaz și inceperea sezonului de incalzire. Sezonul de incalzire a inceput,…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, s-a aratat deranjat de criticile care au navalit in unele mesaje de felicitare cu ocazia Zilei orașului Chișinau. Acesta a indemnat persoanele care „comenteaza pe rețelele de socializare” sa vorbeasca mai rar pe platformele online „și sa dea o mana de ajutor”, intrucat…

- In cautarea profesioniștilor! Primarul general, Ion Ceban lanseaza un apel public privind suplinirea locurilor vacante in cadrul direcției generale arhitectura, urbanism și relații funciare. Declarația a fost facuta de edil in cadrul dezbaterilor publice organizate cu dezvoltatorii imobiliari din capitala.…

- Este urmarit la fiece pas, iar în timpul apropiat s-ar pregati percheziții la oficiu și domiciliu cu o ulterioara reținere a sa. Spune primarul capitalei Ion Ceban, în cadrul ședinței saptamânale a primariei, care a fost desfașurata în aceasta dimineața. Primarul…

- Primarul municipiului Chisinau, Ion Ceban, i-a raspuns ministrei Sanatatii, Ala Nemerenco, dupa ce a fost acuzat ca va fi responsabil de cresterea cazurilor de infectare cu COVID-19 ca urmare a deciziei autoritatilor locale de a nu respecta hotararea Comisiei Nationale de Sanatate Publica, prin care…

- Primarul capitalei, Ion Ceban a venit cu noi detalii despre epopeea celor 17 milioane de lei, suma de care ar urma sa fie delapidata Primaria municipiului Chișinau. Edilul precizeaza ca, ultimul cuvant și ultima decizie urmeaza sa fie luata de Curtea Suprema de Justiție „care trebuie să examineze recursul…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a inspectat astazi desfașurarea lucrarilor de reparație pe una dintre cele mai aglomerate strazi ale capitalei. Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a inspectat astazi, 14 august, lucrarile de reparație de pe strada Ion Cranga. El a avut pe teritoriu o intilnire…

- Reguli stricte pentru instituțiile de invațamant din capitala, anunța primarul Ion Ceban. Astfel, pentru a stopa colectarile ilicite a banilor va fi creata o comisie specializata, care va verifica semnalele in acest sens. De asemenea, edilul a facut publica informația cu privire la procesul de desfașurare…