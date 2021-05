Vacanță diferențiată Primii elevi care intra in vacanța vor fi cei din clasele a XII-a și a XIII-a, pentru care se incheie la sfarșitul acestei saptamani. Urmatorii vor fi cei de clasa a VIII-a, urmați de copiii de gradinița și de elevii din celelalte clase de școala generala și liceu, potrivit structurii anului școlar 2020-2021, modificata in […] Articolul Vacanța diferențiata apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

