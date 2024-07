Stiri pe aceeasi tema

- Canicula a cuprins Moldova, Romania, dar și Europa. In cele mai populare destinații de vacanța, temperaturile trec de 40 de grade Celsius. De altfel, traversam cel mai lung val de canicula din istorie, cu peste 10 zile in care mercurul din termometre nu a coborat sub 35 de grade, scrie digi24.ro .

- Canicula a cuprins Romania, dar și Europa se topește sub valul de caldura. In cele mai populare destinații de vacanța, temperaturile trec de 40 de grade Celsius. De altfel, traversam cel mai lung val de canicula din istorie, cu peste 10 zile in care mercurul din termometre nu a coborat sub 35 de grade.

- Temperaturile din Europa se apropie de nivelurile la care unele rafinarii de petrol ar trebui sa inceapa sa produca mai puțin combustibil, potrivit Bloomberg. Grecia se lupta cu incendiile de vegetație, iar capitala Atena ar putea inregistra temperaturi de peste 40 de grade Celsius in urmatoarele saptamani.…

- Vara este momentul ideal pentru a-ți petrece vacanța pe plajele europene, cu nisip fin și ape cristaline. Cu o abundența de destinații uimitoare, Europa ofera o gama larga de opțiuni pentru a-ți satisface dorințele de relaxare și distracție. The post CELE MAI BUNE PLAJE DIN EUROPA Descopera cele mai…

- Daca ești pasionat de calatorii, și mai ales cele ieftine, acum ai șansa sa-ți alegi unde sa-ți faci vacanța cu mai puțin de 250 de lei. Am facut pentru tine un top destinații din Europa care te așteapta cu brațele deschise, și la prețuri de chilipir. Top destinații din Europa care te așteapta cu brațele…

- Temperaturile extreme au dat peste cap zborurile in toata Europa. Mai multe zboruri au inregistrat intarzieri uriașe, atat la Plecari, cat și la Sosiri. Oamenii si-au stricat vacantele, pentru ca n-au mai ajuns la timp in destinațiile favorite. Pasagerii iși pot recupera banii Oamenii trebuie sa știe…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis pentru acest weekend primele coduri roșii de canicula și disconfort termic accentuat. Dupa acest val de caldura, de saptamana viitoare, temperaturile vom mai scadea, dar vor reveni vijeliile și ploile torențiale.„Saptamana viitoare se mai diminueaza acest…

- Odata cu sosirea verii, planificarea vacanțelor duce la o creștere a numarului de rezervari Airbnb in toata Europa, scrie Neftemporiki.gr. Cererea pentru iunie și iulie a crescut cu 17% fața de 2023, in timp ce pentru august a crescut cu 22%, potrivit datelor culese de AirDna - un portal care colecteaza…