- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit in urma cu 9 ani, insa, relația lor a inceput in urma cu 11 ni, cand erau colegi la emisiunea prezentata de Gabriela. Au impreuna doua fete și formeaza unul dintre cele mai soldin showbiz. Vedeta a dezvaluit cum va petrece vacanța de vara alaturi de familia…

- Oana Matache și Radu Siffredi au avut parte de o escapada romantica in Paris. Cei doi au avut parte de clipe speciale. Ce au marturisit cei doi, in exclusivitate pentru emisiunea Vacanța de Vedeta.

- O vacanța in Islanda este, cu siguranța, spectaculoasa, insa poate fi și foarte costisitoare. Carmen Grebenișan s-a intors dintr-o calatorie atipica cu toate detaliile pe care trebuie sa le știi daca vrei sa mergi acolo. Iata cat costa o astfel de vacanța și cum o organizezi!

- Dana Savuica a vizitat multe locuri speculoase de-a lungul timpului, insa India are un loc special in sufletul ei. Vedeta a avut parte de o calatorie spirituala și este pregatita sa dezvaluie toate poveștile incredibile pe care le are. Iata cum a fost pentru Data Savuica pe taramul spiritualitații!

- Cum a fost momentul in care Dan Badea și-a luat inima in dinți și a cerut-o in casatorie pe soția lui, Madalina. Cei doi au trecut clipe de poveste. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru emisiunea Vacanța de Vedeta.

- Dupa perioda grea prin care a trecut, ca urmare a decesului mamei sale, Oana Roman a decis ca are nevoie de o perioada de relaxare, astfel ca și-a luat fiica și au plecat din țara. Numai ca avea sa fie dezamagita de vacanta din Paris, Oana Roman povestind ce a patit, și de ce nu […] The post Oana Roman,…

- Marcela Fota a avut parte de experiențe unice in Bali. Cantareața de muzica populara a mers in insula din Indonezia și marturisește cat de mult i-a placut. Vacanța a ajutat-o sa se relaxeze și sa-și incarce bateriile pentru umartoare perioada aglomerata, de cand vor incepe evenimentele.

- Inca din copilarie, Mihai Stoica a avut o relație stransa cu fiica lui, Teodora, iar lucrurile stau la fel și in prezent. Tanara iși aduce aminte cu drag de vacanțele petrecute alaturi de familie, vacanțe in care plecau la indemnul parintelui ei, care iși dorea ca fiica sa descopere cat mai multe locuri…