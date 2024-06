Stiri pe aceeasi tema

- Vacanțele in Grecia au devenit periculoase din cauza temperaturilor extrem de ridicate din aceasta perioada. Dupa moartea celebrului prezentator Michael Mosley, patru turiști au fost dați disparuți...

- Sezonul concediilor și al vacanțelor se apropie cu pași repezi, iar majoritatea romanilor și-au facut din timp rezervarile. Conform estimarilor tur-operatorilor, exista o noua destinație preferata de romani. Noua destinație de vacanța preferata de romani Specialiștii in turism spun ca numarul rezervarilor…

- Moment emoționant in cadrul ediției de astazi a emisiunii Vacanța de vedeta. Laura Cosoi a izbucnit in lacrimi, in timp ce in platou se afla Alexandra Ungureanu. Ce a emoționat-o pe frumoasa prezentatoare TV.

- Dupa perioda grea prin care a trecut, ca urmare a decesului mamei sale, Oana Roman a decis ca are nevoie de o perioada de relaxare, astfel ca și-a luat fiica și au plecat din țara. Numai ca avea sa fie dezamagita de vacanta din Paris, Oana Roman povestind ce a patit, și de ce nu […] The post Oana Roman,…

- Inca din copilarie, Mihai Stoica a avut o relație stransa cu fiica lui, Teodora, iar lucrurile stau la fel și in prezent. Tanara iși aduce aminte cu drag de vacanțele petrecute alaturi de familie, vacanțe in care plecau la indemnul parintelui ei, care iși dorea ca fiica sa descopere cat mai multe locuri…

- Ministrul Economiei are așteptari! Stefan Radu Oprea a declarat ca aderarea Romaniei la Schengen inseamna si o crestere a numarului de turisti. „De astazi suntem in spatiul Schengen aerian. Ce inseamna asta pentru cei care calatoresc? Faptul ca la plecare sau sosire, atunci cand calatoresc in statele…

- Ema Uta și Alex Bodi au plecat intr-o noua vacanța intr-o destinație de lux. Cei doi sunt mari iubitori ai locurilor exotice, iar destinația trebuia sa indeplineasca cateva criterii importante pentru ei. Make-up artistul le-a aratat fanilor cateva imagini de vis cu apa de culoare turcoaz din Maldive,…

- Exista un obicei la care Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu pot renunța nici macar atunci cand se afla in vacanța. Cei doi indragostiți țin cont de aspectul lor fizic, astfel ca acest lucru este foarte important pentru ei. Iata ce fac vedeta și omul de afaceri in Dubai!