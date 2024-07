Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani prefera sa-și petreaca vacanța de vara in Turcia. Recent, autoritațile au anunțat ca vom putea intra in țara doar cu buletinul, insa un roman a avut parte de o surpriza neplacuta odata ce a ajuns la vama turcilor. Pațania unui roman care a vrut sa-și petreaca vacanța in Turcia Un roman…

- Știm ca vara aduce multa bucurie și dorința de a explora noi destinații, dar și riscuri neașteptate: zboruri anulate, intarzieri mari sau incendii de vegetație care pot afecta planurile de vacanța. Asigurarea de calatorie te ajuta sa faci fața acestor situații! Iata ce riscuri poate acoperi o asigurare…

- Pe Flick și Denisa ii leaga o iubire ca-n filme. De patru ani de zile, cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste și formeaza unul dintre cele mai frumoase și discrete cupluri din showbiz-ul autohton.

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC), Politia Romana si Asociatia Romana a Bancilor (ARB), prin intermediul proiectului national de constientizare #SigurantaOnline, vin cu o serie de recomandari esentiale dedicate utilizatorilor din Romania, pentru a-si proteja datele personale si…

- Romanii sunt din ce in ce mai atrași de Statele Unite ale Americii, iar unul dintre locurile pe care mulți iși doresc sa il viziteze este Florida. Ei bine, avem vești bune pentru doritori, caci Sorin Stratulat s-a intors cu povești spectaculoase și sfaturi utile. iata cat te costa o vacanța in cele…

- Dana Savuica a vizitat multe locuri speculoase de-a lungul timpului, insa India are un loc special in sufletul ei. Vedeta a avut parte de o calatorie spirituala și este pregatita sa dezvaluie toate poveștile incredibile pe care le are. Iata cum a fost pentru Data Savuica pe taramul spiritualitații!

- Ediția de astazi a emisiunii Vacanța de vedeta a inceput cu un invitat de excepție! Amalia Nastase a vizitat locuri spectaculoase din Paris, iar acum a venit cu sfaturi utile pentru turiștii care iși doresc sa ajunga acolo. Iata ce locuri nu trebuie sa ratezi și de ce buget ai nevoie!