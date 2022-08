Vacanța de vară se apropie de sfârșit. Elevii mai au o lună în care se pot bucura de timp liber Vacanța de vara. Mai este foarte puțin timp pana cand elevii se vor intoarce sau vor sta pentru prima data in bancile școlii. Iata cand va incepe anul școlar 2022-2023! Potrivit structurii anului școlar 2021-2022, școala a inceput pe 13 septembrie 2021 și a fost structurata pe doua semestre de 34 de saptamani. Incepand cu anul școlar 2022-2023 lucrurile vor sta diferit deoarece structura anului școlar va fi modificata, iar elevii vor invața pe module. Ordinul de ministru nr. 5.549 din 5 noiembrie 2021 a prevazut o vacanța forțata pentru toți elevii, dar și o reorganizare a calendarului și a structurii… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol: ph-online.ro

