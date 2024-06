Vacanța de vară pentru elevi a început. Structura anului școlar 2024-2025 Incepand de vineri, 21 iunie, elevii vor intra in vacanța de vara dupa incheierea cursurilor. Aceasta este ultima zi de școala din acest an pentru elevi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Elevii din clasele a XII-a de zi, a XIII-a seral și frecvența redusa au terminat anul școlar pe 7 iunie 2024, iar cei […] The post Vacanța de vara pentru elevi a inceput. Structura anului școlar 2024-2025 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, astazi este ultima zi de școala din acest an școlar pentru elevi. Elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa au incheiat anul scolar pe 7 iunie 2024, iar cei din clasa a VIII-a pe 14 iunie 2024.Elevii din invatamantul liceal…

- Elevii intra de vineri, dupa finalizarea cursurilor, in vacanta de vara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa au incheiat anul scolar pe 7 iunie 2024, iar cei din clasa a VIII-a pe 14 iunie 2024. Elevii din invatamantul…

- Peste o luna de zile elevii intra in vacanța de vara. Pauza mult așteptata de peste an, nu doar pentru elevi ci și pentru parinți și cadre didactice. Structura anului școlar difera in funcție de clasa și tipul de invațamant, astfel incat unii dintre elevi raman in vacanța mai repede, iar alții mai tarziu…

- Cand iau elevii vacanța de vara. Structura anului școlar difera in funcție de clasa și tipul de invațamant Cand iau elevii vacanța de vara: Structura anului școlar difera in funcție de clasa și tipul de invațamant, astfel incat unii dintre elevi raman in vacanța mai repede, iar alții mai tarziu fața…

- Elevii se vor intoarce miercuri la cursuri dupa vacanta de Paste, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Vacanta de vara va incepe vineri, 21 iunie, dupa finalizarea cursurilor. Prin exceptie, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o…

- Elevii revin in salile de clasa miercuri, 8 mai, dupa vacanța de Paște in care au intrat pe data de 27 aprilie. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, modulul V incepe miercuri și se termina pe data de 21 iunie.

- Elevii reincep cursurile miercuri, 8 mai, dupa vacanța de Paște in care au intra din 27 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Dupa vacanța de Paște, se va desfașura ultimul modul al anului școlar 2023-2024. Modulul 5 (ultimul) al acestui an școlar va avea o durata de aproximativ…

- Vacanța de Paște mai dureaza putin și elevii revin la cursuri miercuri, 8 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Imediat dupa acesta vacanța, elevii vor incepe ultimul modul al anului școlar 2023-2024. Modulul 5, care este și ultimul din acest an școlar va dura aproximativ o luna…