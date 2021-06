Daca sezonul turistic din 2020 a fost, in mare parte, „confiscat” de pandemia de coronavirus, in 2021 pare ca lucrurile vor fi mult mai bune . Pentru cetațenii europeni, opțiunile de vacanța in acest an sunt mult mai multe – țari in care barurile, restaurantele și atracțiile turistice sunt deschise, iar regulile de intrare pe teritoriu sunt blande, conform Euronews . Țarile din Europa in care putem calatori pentru vacanța Șapte țari-destinații turistice preferate din Uniunea Europeana și-au deschis granițele pentru turiști europeni, insa fiecare are propriul sau regim de reguli și restricții anti-Covid,…