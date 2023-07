Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii din invațamantul preuniversitar au dreptul la concediu fara plata pe durata unui intreg an școlar. Masura a fost pastrata in noua lege a educației preuniversitare. Exista insa și o condiție. Școala unde profesorul iși desfașoara activitatea trebuie sa fie de acord.Totodata, noua lege specifica…

- Norma didactica de predare a profesorilor cu o vechime in invațamant de peste 15 ani și cu gradul didactic I se poate reduce cu doua ore saptamanal, la cerere, fara diminuarea salariului, potrivit noii Legi a invațamantului preuniversitar. In acest sens, cadrele didactice vor face o solicitare adresata…

- Norma didactica de predare a profesorilor cu o vechime in invațamant de peste 15 ani și cu gradul didactic I se poate reduce cu doua ore saptamanal, la cerere. Asta de poate face fara diminuarea salariului, potrivit noii Legi a invațamantului preuniversitar. In acest sens, cadrele didactice vor face…

- Vești foarte bune pentru romani! S-a anunțat ca o noua categorie de angajați va beneficia de vouchere de vacanța. Ce condiție trebuie indeplinita. Banii vor fi oferiți oamenilor din bugetul de stat.

- Guvernul și coaliția gestioneaza lamentabil greva profesorilor, susține eurodeputatul Dacian Cioloș. Sentimentul meu e ca am ajuns la un punct critic, cumva fara intoarcere, crede acesta.„Gestionarea acestor proteste de catre Guvern și coaliție, gestionarea acestei greve a profesorilor este lamentabila.…

- Greva profesorilor 2023: Cadrele didactice ar putea avea probleme cu vechimea in munca. Legea, modificata prin OUG Greva profesorilor 2023: Cadrele didactice ar putea avea probleme cu vechimea in munca. Legea, modificata prin OUG In urma adoptarii unei ordonanțe de urgența, care a fost deja publicata…

- Cu puțin timp in urma, a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluarilor Naționale la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2022-2023.Astfel, Evaluarea naționala pentru clasa a VI-a va avea loc in zilele…

- Potrivit unui ordin de ministru publicat in Monitorul Oficial, voucherele de vacanța pentru profesori vor fi emise și in acest an pe suport electronic și vor avea valoarea de 1.450 de lei pentru un salariat/an. Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța și in urmatorii patru…