- Ministerul Educației a anunțat ca 8.470 de prescolari si elevi, dar si 2.688 angajati din invatamant au fost confirmati cu Covid-19. Practic, numarul elevilor infectați s-a triplat fața de saptamana trecuta. De asemenea, 6.874 de clase/grupe au activitatea suspendata ca urmare a cazurilor confirmate…

- Numarul elevilor și angajaților din școli care s-au infectat cu noul coronavirus este in crestere in județul Brașov. In primele doua saptamani de școala s-au infectat cu SARS – CoV – 2, 154 de elevi, 43 de cadre didactice, 5 persoane care fac parte din personalul didactic auxiliar și inca 9 persoane…

- Consiliul National al Elevilor a transmis, vineri, ca o eventuala vacanta prelungita pentru stoparea pandemiei, asa cum a fost in anul scolar trecut, ”ar fi ilogica” si cere implementarea de masuri descentralizat, in functie de incidenta din fiecare localitate. In plus, elevii sustin ca vacanta prelungita…

- In a 10-a zi de la inceperea cursurilor cu prezența fizica (fața in fața), conform raportarilor inspectoratelor școlare centralizate la nivel național de catre Ministerul Educatiei, situația epi-demiologica din mediul școlar este urmatoarea: Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 3.362 (peste 1/1.000…

- Raspandirea noului coronavirus in randul elevilor a fost cauzata de perioada de vacanța de inainte de inceputul anului școlar, conform unei concluzii formulate de Ministerul Educației. Ministerul Educației (ME) a publicat o informare privind situația epidemiologica din mediul școlar ca urmare a raspandirii…

- Fost reprezentant al Romaniei la OMS si deputat PSD, medicul Alexandru Rafila susține ca se impune luarea a trei masuri pentru a se limita raspandirea Covid-19 in școli. „In primul rand, adultii care traiesc impreuna cu copiii, parintii sau alte rude apropiate, care locuiesc impreuna cu copiii, ar trebui…

- In acest an, cursurile vor incepe luni, 13 septembrie 2021, arata un document emis de catre Ministerul Educației. Anul școlar 2021- 2022 se structureaza pe doua semestre (34 de saptamani), dupa cum urmeaza: Semestrul I va avea 14 saptamani de cursuri, dispuse in intervalul 13 septembrie 2021- 22 decembrie…

- Comisia Extraordinara de Sanatate Publica a Municipiului Chișinau (CESP) s-a intrunit astazi in ședința. Comisia a decis adresarea unei scrisori autoritaților publice centrale competente (CNESP, Ministerul Sanatații, Ministerul Educației și Cercetarii) pentru ghidarea și clarificarea mecanismului de…