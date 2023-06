Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70.000 de turisti sunt asteptati pe Litoral in vacanta de Rusalii, cea mai solicitata statiune fiind Mamaia, unde preturile pornesc de la 135 lei/camera/noapte la un hotel de trei stele, potrivit Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR)."Destinatiile montane,…

- Romanii se pot bucura de o mini vacanța la inceputul lunii iunie. Sezonul estival se deschide oficial odata cu inceputul verii, iar comercianții de pe litoral se pregatesc sa faca bani frumoși. Cat costa un șezlong.

- In ciuda scumpirilor și a ofertelor atractive de la bulgari, litoralul romanesc ramane o varianta pentru mulți dintre romanii care iși planifica deja concediile. Prețurile variaza de la o stațiune la alta, dar per total sunt mai ridicate comparativ cu anul trecut, pe fondul valului de scumpiri generale…

- Minivacanța de 1 mai: Peste 75.000 de turiști sunt asteptati pe litoralul romanesc. TOP destinații și tarife de cazare In minivacanta de 1 Mai, se estimeaza ca peste 75.000 de turiști vor alege litoralul romanesc ca destinație, majoritatea optand pentru Costinești, Mamaia și Vama Veche. Secretarul general…

- In aceasta vara, turiștii care merg in vacanța pe litoralul romanesc vor fi nevoiți sa plateasca o noua taxa. Acest regula este valabila in mai multe stațiuni din țara. Consilierii locali ai municipiului Mangalia, de care aparțin stațiunile Olimp, Neptun, Venus, Saturn, ...

