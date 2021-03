Vacanţa de primăvară a elevilor va fi extinsă până pe 4 mai Vacanta de primavara a elevilor va fi extinsa pana pe 4 mai Vacanta de primavara a elevilor, care începe pe 2 aprilie, va fi extinsa pâna pe 4 mai, pentru a include atât Pastele catolic, cât si pe cel ortodox. Autoritatile spera ca în acest fel se vor reduce deplasarile în perioada lunii aprilie, când specialistii estimeaza un nou vârf al îmbolnavirilor. Ministrul educatiei, Sorin Cîmpeanu, a anuntat ca examenele pentru Evaluarea Nationala vor fi decalate, urmând sa se desfasoare între 5 si 8 iulie,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

