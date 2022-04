Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca de astazi, ora 10:00, si pana marti, ora 10:00, in mai multe zone din tara va fi o vreme deosebit de rece, va ninge, iar solul va ingheta. Pe parcursul zilei de duminica, 3 aprilie, și in prima parte a nopții de duminica spre luni (3/4 aprilie) in Crișana, Maramureș, local…

- INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 3 aprilie, ora 10 - 5 aprilie, ora 10Fenomene vizate: predominant ninsori moderate cantitativ, vreme deosebit de rece, bruma și ingheț la solPe parcursul zilei de duminica (3 aprilie) și in prima parte a nopții de duminica spre luni (3/4 aprilie) in Crișana,…

- Șeful Bancii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, susține ca la moment se cumpara valuta de pe piața, iar daca aceasta acalmie va continua aceștia vor recupera o parte din rezervele vandute. Declarația a fost facuta in plenul Parlamentului.

- Aproape 50% dintre turistii romani planuiesc sa-si faca si anul acesta vacanta in tara, iar printre destinatiile vizate se numara litoralul romanesc, Transilvania, Maramures si Delta Dunarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Incepand cu ziua de joi, ploile vor fi in extindere din jumatatea de vest a tarii, iar vineri precipitatiile vor acoperi mare parte din tara. Inceputul lunii aprilie va imparti tara intre iarna si primavara, cu lapovita si ninsori in nordul Moldovei, Maramures, zonele mai inalte din Transilvania dar…

- De astazi, 5 martie, elevii tuturor instituțiilor de invațamint din Moldova se afla in vacanța de primavara. Ea va dura patru zile. Elevii vor reveni in bancile școlilor miercuri, 9 martie. Urmatoarea vacanța va fi in perioada sarbatorilor de Paști, 23 aprilie-2 mai, anunța Ministerul Educației.

- Rețeaua de clinici oftalmologice „Dr. Holhoș” deschide la Cluj-Napoca cea de-a cincea unitate a sa la nivel național, oferindu-le pacienților servicii medicale de top, printre care se numara o serie de operații minim invazive și cu eficacitate dovedita.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica seara o avertizare nowcasting – cod roșu de intensificari ale vantului, ninsoare puternic viscolita și zapada troienita pentru zonele montane din Banat și Transilvania. Potrivit ANM , zonele afectate sunt Caraș-Severin, in zona de munte, la altitudini…