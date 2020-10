Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe variante de vacante de revelion pe zboruri charter de la Bucuresti sunt disponibile in oferta turoperatorului Paralela 45, incepand cu luna octombrie, in destinatii precum Egipt, Turcia si Grecia. Pachetele pornesc de la 388 de euro/persoana, cu toate taxele incluse, si au reduceri de pana…

- Cantitatea totala de legume obtinuta in sezonul de primavara-vara al acestui an de producatorii romani care participa la programul “Gusturi romanesti de la gospodari” derulat de Mega Image s-a dublat comparativ cu perioada similara din 2019. Astfel, a ajuns pana la o cantitate de 6.514 tone, conform…

- 12 romani care veneau in vacanța, acasa, au fost victimele unui accident cumplit in Franța. O fetița de 10 ani e in pericol sa ramana fara o mana, dupa ce microbuzul lor s-a rasturnat, dis de dimineața. 5 raniți, dintre care 2 grav, este bilanțul accidentului care a avut loc duminica dimineața pe autostrada…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, din 1 septembrie, toti pasagerii curselor aeriene care ajung in Egipt trebuie sa prezinte un test PCR negativ pentru infectia cu COVID-19, facut cu maximum 48 de ore inainte de sosirea in aceasta tara. Norma ar urma sa fie impusa si pasagerilor aflati…

- Malta va inchide barurile si cluburile de noapte incepand de miercuri drept raspuns la cresterea numarului de cazuri noi de coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii si vicepremierul Chris Fearne, potrivit DPA. Masura a fost anuntata luni intr-o conferinta de presa. Fearne a decretat de asemenea interzicerea…

- Grecia, țara in care mii de romani iși petrec vacanța, se afla sub Cod portocaliu de ploi și inundații. Potrivit imaginilor postate pe facebook de Jurnal de Vreme, apele curg șiroaie pe strazile din satul Agios Nikolaos situat in Sithonia și pe insula Evia.GRECIA, EVIA ⛈️?️⚡ 9 AUGUSTElisavet ȘerbanescuPublicata…

- Landul Bavaria a cerut luni guvernului federal din Germania sa clarifice cum se va putea introduce cat mai rapid obligativitatea testarii pentru coronavirus in aeroporturi pentru a garanta ca intoarcerea persoanelor plecate in vacanta nu va duce la inmultirea cazurilor din cea mai mare economie a Europei,…

- 54% dintre romani nu și-au permis in 2019 sa iși cumpere o vacanța, numar aproape dublu fața de cel inregistrat la nivelul Uniunii Europene, de 29%, arata o statistica publicata luni de Eurostat.