Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța de coșmar in Spania pentru un tanar de 19 ani din Tara Galilor. Turistul a fost operat de urgența și i-au fost amputate doua degete, dupa ce a fost mușcat de un paianjen veninos, a relatat Diario de Ibiza . „Ma distram intr-un club cunoscut, cand am simțit o usturime. Nu i-am dat atenție, Dar…

- Un tanar de 19 ani din Tara Galilor care a fost muscat de un paianjen pustnic maro, in zona San Antonio din Ibiza, va suferi o interventie chirurgicala, in tara natala, unde ii vor fi amputate doua degete si o parte dintr-un al treilea deget, dupa ce in aceasta perioada a fost supus unor teste medicale, transmite The…

- Incidenta cazurilor COVID in Spania a ajuns la 700 de imbolnaviri la suta de mii de locuitori, iar ingrijorarea creste de la o zi la alta. Multi tineri se feresc sa mai petreaca in public si isi inchiriaza piscine private unde pot sta linistiti in vacanta, cu prietenii.

- O tanara studenta a ajuns in stare grava la spital dupa ce un paianjen veninos a mușcat-o. Fata se afla intr-o vacanța cu o prietena și sarbatoreau terminarea facultații in Țara Galilor. Medicii s-au ingrozit și i-au explicat ca singura soluție pentru a se face bine este intervenția chirurgicala. Tanara…

- Trei studente, Blessing Gundu, Rojeen Imanzadeh si Rebecca Frisch, toate in varsta de 20 de ani, se aflau la plaja, in incinta unui resort din Marbella, Spania. Una dintre fete, Rojeen, a ajuns la spital cu o rana severa in zona capului, scrie Ziarul romanesc. Dupa cateva ore de plaja, fetele au decis…

- Spania, Grecia, Bulgaria și Italia anunta ca elimina interdictiile pentru turistii de la noi La inceput de sezon estival restrictiile de calatorie dispar una cate una. Tarile preferate de romani pentru vacanta de vara anunta ca elimina interdictiile pentru turistii de la noi. Ultima pe lista este Spania.…

- Fulgy, baiatul cuplului Viorica și Ionița de la Clejani, a avut probleme cu dependența de droguri și jocuri de noroc. Doua vicii de care se scapa foarte greu chiar și in cazul in care se apeleaza la tratament și specialiști. Din cauza ca incepuse sa consume stupefiante, tanarul a fost trimis in Spania,…

- Drama cumplita pentru o familie din Iasi. Un copil de 6 ani a fost muscat de cap de un caine. In stare grava, baiatul a fost preluat de un elicopter si dus la spital. Medicii au fost nevoiti sa-i amputeze doua degete.Duminica seara, in jurul orei 19:20, parinții copilului faceau treaba prin curte, in…