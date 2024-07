Vacanța cu rulota în 2024. Costuri de achiziție sau închiriere Vacanța cu rulota 2024 Vacanța cu rulota este in 2024 una dintre opțiunile de vacanța care a caștigat tot mai multa popularitate in ultimii ani in țara noastra datorita libertații și flexibilitații pe care le ofera.Acest tip de vacanța are o serie de avantaje, iar cele mai importante sunt cele de ordin financiar. Astfel, nu vei cheltui bani decat pe combustibil și pe mancare, asta daca ai cumparat deja o rulota. O rulota noua cu toate condițiile, costa cat o mașina medie – de la 20.000 de euro. In funcție de dotarile acesteia, prețul rulotei poate ajunge la 50.000 de euro sau chiar mai mult cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

