Vacanta cu masina: 3 road trip-uri spectaculoase in care sa mergi toamna asta

- Bucurestiul este un oras care provoaca reactii dintre cele mai diverse atat locuitorilor, dar si turistilor care il viziteaza. Bucurestiul este un oras cu de toate, astfel incat e greu sa nu gasesti un loc care sa ti se potriveasca, in care sa iti...

- Cristina Mihaela Dorobantu, vacanța in 6 țari, in doar cateva zile. Vedeta Kanal D a ales ca destinație Croația, insa și-a dorit sa ajunga acolo nu cu avionul, ci cu mașina, pentru a putea admira țarile prin care a condus. Astfel se face ca, in mai puțin de o saptamana, frumoasa vedeta a reușit sa…

- O familie de ucraineni, care se afla in vizita in Romania, s-a rasturnat cu masina intr-o curba periculoasa. Toate victimele constiente. La fata locului s-a deplasat un echipaj de prim ajutor cu medic de la Pascani. Mama si cei doi copii au fost preluati si internati la centrul de primiri urgente Pascani. …

- O familie de romani trece prin momente grele in Grecia, din cauza inundatiilor masive. Masina lor a fost luata de viitura, in Halkidiki. Ramasi fara autoturism, oamenii nu se mai pot intoarce acum in...

- Doua accidente au avut loc, in decurs de cateva minute, pe DN 66 in Valea Jiului. Ambele autoturisme au ajuns cu roțile in sus. Unul dintre accidente a avut loc Vulcan. Conducatorul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un copac. Al doilea accident…

- Segmentul de inchirieri auto a tinut pasul cu oamenii care calatoresc si s-a adaptat la ritmul alert al zilelor noastre. Drept urmare, la momentul actual exista multe firme de tipul rent a car, acest lucru fiind mai mult decat avantajos pentru toti cei interesati, pentru ca au de unde alege. Astfel,…

- Elevii și preșcolarii din cinci sate de oieri din Munții Sebeșului au intrat de luni, 22 mai, in vacanța de vara, urmand sa revina la cursuri abia in toamna. In aceasta perioada copiii isi vor insoți parinții in transhumanța pentru „varatul” oilor la munte. In luna mai, urca cu animalele in zona fanațelor,…