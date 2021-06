Stiri pe aceeasi tema

- Familia Borcea iși va petrece și in acest an vacanța de vara pe litoralul romanesc, la Olimp, acolo unde dețin hotelul Pam Beach. Concediul este programat pentru jumatatea lunii iulie, iar Valentina Borcea a acceptat un interviu in care ne explica de ce merge an de an acolo in loc sa aleaga o alta…

- Pandemia de coronavirus a perturbat organizațiile și a determinat managerii de resurse umane sa se gandeasca diferit la rolul lor, pe masura ce s-au adaptat la practicile de distanțare sociala și la un nou mediu de lucru. Spre exemplu, profesioniștii in domeniul resurselor umane au trecut la un model…

- Romanii se pregatesc de vacanța de vara, dupa mai bine de un an in care planurile pentru concediu au fost puse in așteptare. Vaccinarea a dat speranțe ca vom intra in normalitate, iar ultimele statistici privind incidența arata ca la inceput de vara mai multe state au ieșit din zona de risc epidemiologic.…

- Insula portugheza Sao Miguel este locul in care, cu siguranta, orice turist isi doreste sa revina. Peisajele pictate in diferite nuante de verde sunt fascinante, izvoarele termale si cascadele – spectaculoase, iar plimbarile prin rezervatia naturala Pico da Vara, pline de descoperiri uimitoare.

- Premierul Florin Citu a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei in care apreciaza munca de informare a jurnalistilor in pandemie. ”Lupta jurnalistilor pentru adevar este vitala mai ales acum, pentru a combate tot ce inseamna fake-news despre Covid-19 si vaccinare in…

- „In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 286/VIII/3 din 8 aprilie 2021 , ca urmare a indeplinirii condițiilor legale și constituționale, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspectul BODOG FLORIAN DOREL,…

- Pandemia a schimbat preferințele de vacanța. Tot mai mulți turiști se orienteaza pentru drumețiile pe jos sau cu bicicleta. S-au pus astfel in mișcare și autoritațile. De exemplu, cele din Sibiu au lansat un proiect de reabilitare a sute de kilometri de trasee care strabat județul. Toate vor fi cuprinse…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, proiectul de act normativ privind majorarea stimulentului pentru parinții care sunt in concediu de creștere a copilului și aleg sa se intoarca la serviciu mai devreme de șase luni. Stimulentul va crește de la 650 de lei la 1.500 de lei, a declarat ministrul…