- Poliția de frontiera poloneza a arestat un dezertor din armata rusa care a trecut ilegal in Polonia din Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, au anunțat miercuri polițiștii de frontiera, potrivit Le Figaro. „Am arestat un dezertor din Rusia. Avea asupra sa actele militare”, a declarat pentru AFP purtatoarea…

- Armata ucraineana apeleaza la panouri publicitare impunatoare și la postari pe Instagram in care imbina bravada cu avertismente dure, in incercarea de a atrage recruți și a diminua deficitul de soldați, relateaza Wall Street Journal.

- O familie din comuna Eșelnița, județul Mehedinți, s-a trezit cu un șarpe in dormitor. Reptila iși facuse culcuș, sub dulapul din dormitor. jandarmii au extras șarpele și l-au eliberat in natura. „In sezonul cald prezența șerpilor se inmulțește, iar probabilitatea de a-i intalni apare in cele mai nebanuite…

- Armata rusa a afirmat vineri ca a lovit un tren in regiunea ucraineana Donetk (est) care transporta armament occidental livrat Kievului, un anunt care a venit dupa o serie de lovituri asupra cailor ferate ucrainene, relateaza AFP, citata de News.ro. „Un tren care transporta armament si echipamente militare…

- General polonez: NATO ar trebui sa intervina impotriva rachetelor indreptate spre Polonia și Romania.Generalul polonez Waldemar Skrzypczak a facut apel la NATO sa ia masuri ferme impotriva rachetelor care vizeaza Polonia și Romania. Polish General Waldemar Skrzypczak,NATO should warn Putin that it will…

- Fostul comandant al Comandamentului Forțelor Intrunite din Marea Britanie a avertizat ca Ucraina s-ar putea confrunta cu o infrangere din partea Rusiei in 2024. Generalul Sir Richard Barrons a declarat pentru BBC ca exista un „risc serios” ca Ucraina sa piarda razboiul in acest an. Motivul, spune el,…

- Președintele Klaus Iohannis cere noi recruți in Armata, in timp ce este in discuție un proiect de lege privind stagiul militar voluntar, care urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbateri in regim de urgența. „Apararea cetatenilor nostri este una dintre obligatiile fundamentale ale statului roman.…

- Consiliul județean Ilfov a plantat, impreuna cu Primaria Cernica și cu zeci de voluntari, peste 8.000 de puieți in localitate, pentru un nou parc natural, de peste doua hectare. Consiliul județean Ilfov a demarat, impreuna cu Primaria Cernica, o ampla acțiune de plantare de puieți in localitate, pentru…