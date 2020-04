Stiri pe aceeasi tema

- Distantarea sociala si separarea fluxurilor de pasageri a celor care vin si a celor care pleaca in perspectiva reluarii calatoriilor cu avionul vor fi stabilite prin protocoale foarte clare, a declarat comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean.

