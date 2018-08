Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, satenii din Cil au sunat la 112 unde au anuntat ca o vaca a cazut intr-un camin decantor plin cu apa si au cerut ajutorul pompierilor. „Pompierii din cadrul Detasamentului Sebis au intervenit pentru scoaterea unei vaci dintr-un camin decantor din satul Cil, comuna Almas. Militarii s-au deplasat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "DELTA" Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru scoaterea unei vaci cazute intr-o fantana de aproximativ sase metri din localitatea Beidaud. Doua echipaje de salvatori, unul de la Statia de pompieri Babadag si unul de la Detasamentul de pompieri Tulcea au…

- Pompierii din Vrancea incearca sa salveze doi copii care au ramas blocați intr-o fosa septica din comuna Ploscuțeni. Intervenția este ingreunata de faptul ca victimele sunt inconștiente. Din primele informații reiese ca cei doi copii care au cazut intr-o fosa septica sunt inconștienți. Autoritațile…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei echipaje au intervenit pe strada Eschil din municipiul Sibiu, unde un barbat care efectua lucrari a fost suprins de un mal de pamant. "Persoana a fost gasita la fata locului blocata intre mal si o bucata…

- Pompierii din Maramureș cauta șoferul unui tractor dupa ce autovehiculul a cazut in raul Crasna, in zona localitații Berveni, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Maramureș, sambata seara un tractor a cazut in raul Crasna, in zona localitații Berveni. ”Șoferul nu este de gasit,…

- Pompierii au intervenit pentru scoaterea unui barbat (46 de ani) cazut intr-o groapa, de aproximativ 1 metru adancime, sapata pentru amenajarea/intreținerea unor conducte subterane. Au intervenit doua echipaje cu o autospeciala de descarcerare si o ambulanța SMURD EPA. Barbatul a suferit o contuzie…

- Misiune extrem de dificila a pompierilor din Braila, care intervin pe un canal din localitatea Zavoaia, unde un barbat a cazut in apa cu caruța plina cu iarba, pe care o conducea. Atelajul și animalul au fost scoase din apa, insa barbatul este in continuare cautat. Intervenția este foarte ingreunata…

- Pompierii au intervenit in aceasta dimineața pentru a salva o femeie in varsta de 80 de ani. Aceasta a fost gasita in mijlocul raului Someș pe raza localitații Nimigea, județul Bistrița-Nasaud.