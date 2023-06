Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Victor Ciutacu susține ca cei din PNL l-au ”luat la preț de matineu” pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, iar intre timp acesta s-a dovedit mult mai abil decat iși imaginau sforarii din PNL.”L-ați luat la preț de matineu pe Ciolacu, l-ați miștocarit și l-ați subevaluat, iar acum ați ajuns…

- "Voi vota impotriva pentru ca dupa ce Marcel Ciolacu a culminat, in urma cu trei saptamani, cand a spus ca liberalii au furat ca in codru in pandemie, mi se pare sub demnitatea mea sa-l fac premier. (...) PNL a fost obligat sa faca aceasta coaliție. Daca ii intrebați pe colegii din țara "cum vi se pare…

- Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a anuntat joi seara ca UDMR nu mai face parte din Guvern.„Din punctul nostru de vedere, cu regret o spun, in acest moment, UDMR si colegii mei, Tanczos Barna, Cseke Attila, Kelemen Hunor nu sunt in aceasta coalitie. Dar, repet, seara nu s-a terminat inca”, a afirmat…

- Marcel Ciolacu, premierul propus, a anunțat marți seara ca social-democrații au votat in forurile de conducere echipa guvernamentala a PSD in viitorul guvern și programul de guvernare. Liderul PSD a expus pe scurt „viziunea pentru națiune” a viitorului Guvern Ciolacu, enumerand punctele principele…

- | Cum vor fi impartite ministerele Marcel Ciolacu, liderul PSD, urmeaza sa fie desemnat azi de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce Nicolae Ciuca a demisionat ieri. Guvernul va fi condus interimar, pana la investiția oficiala, de ministrul justitiei, Catalin Predoiu. Presedintele Klaus Iohannis va…

- Au aparut primele reacții dupa ce liderul PSD, Marcel Ciolacu a anunțat ca rotativa premierilor se amana. O prima reacție vine din tabara UDMR, Kelemen Hunor, liderul partidului, este de acord cu amanarea propusa de Marcel Ciolacu.

- Premierul Nicolae Ciuca da semnalul ca UDMR sa faca o alegere urgenta. De mai multe saptamani se discuta despre o eventuala ieșire a UDMR de la guvernare, insa liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat in repetate randuri ca UDMR nu face parte din protocol și prin urmare ministerele sale nu pot fi renegociate. …

- Stenogramele discuțiilor din coaliția de guvernare, unde Marcel Ciolacu a propus supraimpozitarea veniturilor mai mari decat al președintelui, arata modul in care s-au purtat negocierile. Potrivit stenogramelor facute publice de Antena 3 și G4Media, Ciolacu a exclus taierea salariilor bugetarilor.Marcel…