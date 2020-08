Stiri pe aceeasi tema

- SILENȚIOȘI… De astazi incepe campania electorala, iar ieri, la ultima ședința a actualului Consiliu Local Huși, desfașurata in afara bataliei cu miza pe scaunele din fruntea urbei, s-a tacut… ca la priveghi! Noroc de faptul ca profesorul Cristinel Popa, ales președinte de ședința, a citit frumos, cu…

- DE-ALE CAMPANIEI… Comuna Puiesti, unicat in Romania, in care toti primarii pe care i-a avut in frunte dupa 1990, au fost condamnati, a ajuns acum in atentia judecatorilor barladeni. Campania pentru alegerile locale este una furibunda in aceasta comuna, pe rolul instantei barladene fiind nu mai putin…

- Cel mai harnic primar din județ , Alin Sebastian Barda, muncește pentru comunitate și in campania electorala. Prioritatea, bunastarea comunitații din Baia Sprie! Baia Sprie s-a remarcat prin specificul strazilor pavate care te trimit cu gandul la trecut, istorie și lucruri trainice. Vremea s-a așternut …

- ORE ONLINE… Peste doua saptamani, cadrele didactice vasluiene vor avea posibilitatea sa parcurga continuturi cu privire la utilizarea platformelor educationale. Prin intermediul „Telescoala profesorilor”, emisiune realizata de formatori de la Google si Microsoft, acestia vor fi invatati cum sa predea…

- Frica de infectare iși pune amprenta pe campania electorala, crede președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care atrage atenția ca purtarea maștii de catre candidați ii dezavantajeaza pe cei mai puțin cunoscuți. Tariceanu anunța, miercuri, pe Facebook, faptul ca a inceput strangerea de semnaturi…

- "Am inceput strangerea de semnaturi pentru candidatura la Primaria Generala. In ciuda faptului ca oamenii sunt buni, amabili și primitori, frica de infectare cu virus iși pune amprenta pe campania electorala. Eu sunt mai norocos pentru ca lumea ma recunoaște și dupa voce, dar ma gandesc la zecile…

- ACUZATII… Spiritele par din ce in ce mai incinse la Primaria Rosiesti, dupa ce viceprimarul comunei a ajuns sa fie internat la spitalul suport din Barlad, infectat cu noul coronavirus. In timp ce edilul comunei spune ca situtia, in primarie, este sub control, vicele Florinel Turcanu spune ca au inceput…

- BAC… Doar doua saptamani au mai ramas pana cand elevii din anii terminali vor sustine a doua sesiune a examenului de Bacalaureat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, 784 elevii vasluieni din anii terminali s-au inscris pentru sustinerea examenului, iar prima proba la Limba…