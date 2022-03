Dan Bittman implinește 60 de ani peste cateva zile! Emblematicul solist al pop-rockului romanesc, frontmanul de la Holograf este una din vedete care nu-și arata varsta, fapt demonstrat cu varf și indesat pe scena, dar și in viața de zi cu zi. Bittman, care se asociaza muzical cu cea mai populara formație pop-rock romaneasca (canta din 1985 in Holograf) se va aniversa- cel mai probabil- la propriul club de sporturi nautice situat in vecinatatea Autostrazii Soarelui. Loc unde a dezvoltat un adevarat complex de agrement cu investiții de peste jumatate de milion de euro. Va vine sa credeți? Dan Bittman…