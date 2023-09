Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali s-a laudat intr-o emisiune ca a fost olimpic la matematica. Intrat prin transmisiune telefonica intr-o emisiune concentrata pe sport, Gigi Becali a acaparat pe toata lumea in momentul in care a inceput sa povesteasca despre perioada pe care a petrecut-o in liceu și cum era cel mai bun la…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Facultatea de Matematica și Informatica, a inițiat din anul universitar 2023-2024 un program de master in limba engleza in „Securitate Cibernetica”, menit sa pregateasca viitorii specialiști in acest domeniu de o importanța vitala in contextul trecerii…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Facultatea de Matematica și Informatica, a inițiat din anul universitar 2023-2024 un program de master in limba engleza in „Securitate Cibernetica”, menit sa pregateasca viitorii specialiști in acest domeniu de o importanța vitala in contextul trecerii…

- O echipa a Universitatii Transilvania reprezinta Romania la Olimpiada europeana Euroskills 2023, de la Gdansk, Polonia, in perioada 5-9 septembrie. Mihai Cristian Cosma si Adrian Corbos, studenti in anul I la programul de masterat Sisteme Mecatronice pentru Industrie si Medicina, la Facultatea de Design…

- Olimpiada de Informatica a Tarilor din Europa Centrala 2023, s-a desfasurata la Magdeburg, in Germania, iar Romania s-a clasat pe primul loc. Conform Ministerului Educatiei, Romania este lider in clasament, cu urmatoarele rezultate: Locul I absolut si medalie de aur – Luca Perju Verzotti, de la Colegiul…

- Potrivit datelor transmise de Ministerul Educatiei, Evaluarea Nationala a fost sustinuta, in acest an, de 154.115 absolventi ai clasei a VIII-a, din totalul absolventilor inscrisi: 161.652, relateaza News.ro.Prima proba, cea de Limba romana, a avut loc in 19 iunie, in 21 iunie, elevii au dat examenul…

- Sara Alessia Mureșan a terminat cu media 10 ciclul gimnazial, la Colegiul „Liviu Rebreanu” din Bistrița, fiind declarata Șef de promoție JUNIOR 2023. A obținut media 10 la Evaluarea Naționala și vrea sa continue tot la „Liviu Rebreanu”. „Visul meu este sa devin…” „Evaluarea in acest an mi s-a parut…

- Doinița Oancea a vorbit despre tensiunile care au existat intre ea și Lora din cauza lui Ionuț Ghenu, fostul iubit al actriței și actualul iubit al cantareței. De ce nu a vrut sa discute pana acum despre acest subiect.In urma cu mai mulți ani se zvonea ca Lora i-ar fi furat iubitul Doiniței Oancea,…