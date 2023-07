Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, s-a intors in țara dupa vizita in Turcia cu cinci comandanți ai fostei garnizoane de la uzina Azovstal din Mariupol. Kremlinul a criticat repatrierea ucrainenilor care urmau sa ramana in Turcia pana la sfarsitul conflictului in baza unui acord intre Moscova…

- Rusia a dus aproximativ 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina pe teritoriul rusesc, a declarat, duminica seara, Grigori Karasin, seful comitetului international din cadrul Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, relateaza Reuters. „In ultimii ani, 700.000 de copii…

- Presedintele american Joe Biden a comis o noua gafa, miercuri, el spunandu-le jurnalistilor ca liderul de la Moscova, Vladimir Putin, pierde “razboiul in Irak”, noteaza Reuters. Vorbind scurt cu reporterii inainte de a pleca de la Casa Alba intr-o deplasare la Chicago, Biden a fost intrebat daca Putin…

- Moscova a refuzat ajutorul oferit de ONU oamenilor din zonele afectate de inundatii dupa distrugerea barajului Kahovka, relateaza Reuters. Ruperea barajului la 6 iunie a cauzat inundatii in sudul Ucrainei si in zone sub ocupatie rusa din Herson, distrugand case si culturi. Au murit 52 de oameni. Oficiali…

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri ca nu mai exista „limite morale” care sa impiedice Moscova sa distruga cablurile de comunicatii subacvatice ale inamicilor sai, dat fiind ceea ce el a calificat drept…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, vazut ca unul dintre cei mai fideli aliati ai lui Vladimir Putin, a declarat ca razboiul din Ucraina ar putea dura zeci de ani, cu perioade lungi de lupte intrerupte de armistitii, a relatat joi agentia rusa de presa RIA, citata de Reuters. „Acest conflict…

- Compania ucraineana Energoatom a anuntat, luni, ca exista o pana de curent la centrala nucleara de la Zaporojie dupa ce un oficial numit de Rusia a afirmat ca centrala a comutat pe alimentare standby si de urgenta, relateaza Reuters. „Da, ne confruntam cu cea de-a saptea pana de curent de la inceputul…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin a anuntat moartea unui voluntar american angajat in lupta alaturi de trupele Kievului, in estul Ucrainei, relateaza AFP. Intr-o inregistrare video distribuita de catre bloggeri militari rusi, Evgheni Prigojin arata marti cadavrul unui militar despre…