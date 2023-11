Stiri pe aceeasi tema

- Liderul partidului liberal, Nicolae Ciuca, a afirmat ca PNL va susține proiectul privind noua lege a pensiilor, nu doar la modul declarativ. Liberalii vor susține introducerea masurilor de digitalizare si combatere a evaziunii fiscale.

- Codul Muncii al Romaniei stipuleaza ca zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt libere, pentru a marca Ziua Sfantului Andrei și Ziua Naționala a Romaniei, respectiv. Anul acesta, fericirea angajaților este și mai mare, deoarece cele doua zile pica intr-o joi și vineri, prelungindu-se astfel minivacanța…

- „Am avut o sedinta executiva a PNL, am avut o intalnire si cu ministrii PNL, iar acum ne pregatim sa mergem la intalnirea de coalitie . PNL, asa cum am anuntat si datile trecute, va sustine proiectul privind noua lege a pensiilor, nu doar la modul declarativ. Stiti foarte bine ca am marit pensiile,…

- Ministerul Finanțelor a dat joi aviz condiționat pe proiectul legii pensiilor, potrivit documentului consultat de G4Media. Proiectul este marul discordiei intre PSD și PNL, liberalii avertizand prin vocea lui Nicolae Ciuca ca e nevoie de ”clarificari”. In aviz, ministrul Marcel Boloș (PNL) a avertizat…

- Proiectul legii pensiilor a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de Executiv, dupa ce sedinta de Guvern a fost amanata pe fondul neințelegerilor dintre PNL și PSD privind noua lege, iar ministrul Bolos a avertizat ca nu sunt bani, informeaza News.ro.Guvernul va face dreptate pensionarilor, a spus premierul…

- Noua lege a pensiilor a fost aprobata de Executiv, anunțau, joi seara, surse politice citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, proiectul a suferit unele modificari.Decizia a venit la finalul unui șir lung de dispute intre liderii Coaliției privind impactul bugetar. Proiectul de lege urmeaza…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, va prezenta marti dupa-amiaza, in cadrul unei sedinte a coalitiei de guvernare, proiectul noii legi a pensiilor din sistemul public, au informat surse politice. Potrivit acestora, cel mai probabil, proiectul de lege urmeaza sa fie aprobat saptamana viitoare de…